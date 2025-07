Microsoft, SAP, Ryanair und Astrazeneca – Die Analystenstimmen des Tages

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 500 auf 600 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum der Cloud-Sparte Azure könnte im vergangenen Quartal über der Zielspanne des Softwareriesen gelegen haben, schrieb Karl Keirstead in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den kommende Woche anstehenden Zwischenbericht. Im Fokus stehe auch der Einfluss des jüngsten Stellenabbaus auf die Margenaussichten.

UBS hebt das Kursziel für Microsoft an

Das Analysehaus Jefferies hat SAP nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Charles Brennan in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion. An ihren Jahreszielen hielten die Walldorfer fest. Das angestrebte operative Ergebniswachstum (Ebit) beinhalte für die zweite Hälfte allerdings eine deutliche Verlangsamung - unter Berücksichtigung von Währungseffekten liege der Ausblick für die Kennziffer knapp unter der Konsensschätzung. Die Vorsicht mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf könnte die positive Kursreaktion der Aktie begrenzen.

Goldman Sachs hebt das Kursziel für Ryanair an

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ryanair von 27,00 auf 29,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen am Dienstag an die starken Quartalsergebnisse der Iren an.

JPMorgan stuft Astrazeneca auf "Overweight"

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 14000 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst James Gordon glich seine Schätzungen am Mittwoch mit dem Marktkonsens ab. Er rechnet mit starken Quartalsergebnissen und sieht bei bestätigten Jahreszielen aufgrund günstiger Währungsentwicklung etwas Spielraum für den Gesamtjahreskonsens beim Ergebnis (Core EPS).

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

