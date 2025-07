Veeva OpenData und Veeva Network ermöglichen koordiniertes Kundenengagement für Boehringer Ingelheim

„Die Ausweitung unserer bewährten Partnerschaft mit Veeva durch die Einführung global harmonisierter Daten wird die Kundenbindung stärken und den Weg für zukünftige Anwendungsfälle im Bereich KI ebnen", so Uday Bose, Leiter Human Pharma Global Customer Experience Excellence und Business Steering bei Boehringer Ingelheim. „Veeva OpenData und Veeva Network werden unseren Außendienst- und Markenteams eine einheitliche Kundensicht ermöglichen, um wirkungsvolle und koordinierte Interaktionen mit Fokus auf die Patientenergebnisse konzentrieren."

BARCELONA, Spanien, 23. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Boehringer Ingelheim das neueste Unternehmen unter den Top 20 der Biopharma-Branche ist, das Kundendaten in mehr als 100 Ländern mit Veeva OpenData und Veeva Network standardisiert. Dank der präzisen und umfassenden Kundenreferenzdaten von OpenData verfügen die Teams von Boehringer Ingelheim über die erforderlichen Erkenntnisse, um Fachkräfte im Gesundheitswesen (HCPs) mit relevanten Informationen zu versorgen und gleichzeitig die Datenbasis für den Ausbau der KI zu schaffen.

Durch die Konsolidierung seiner Datenstrategie in einer umfassenden Lösung vereinfacht Boehringer Ingelheim die Datenverwaltung und steigert die Effizienz. Die Standardisierung gewährleistet einen schnellen Zugriff auf konsistente, hochwertige Kundendaten über Teams und Regionen hinweg und verbessert die teamübergreifende Zusammenarbeit. Vernetzte Software und Daten von Veeva rationalisieren auch die Migration von Boehringer zu Veeva Vault CRM durch die Nutzung nativer OpenData- und Netzwerkintegrationen.

„Die zukunftsorientierte Strategie von Boehringer mit vernetzten Software- und Datensystemen bildet die Grundlage für anhaltende kommerzielle Exzellenz und zukünftige Erfolge im Bereich KI", so Kilian Weiss, Senior Vice President, Data Cloud International bei Veeva. "Gemeinsam bieten Vault CRM, OpenData und Network eine integrierte Lösung, die Daten miteinander verbindet, die Einbindung von Ärzten verbessert und KI-Innovationen in großem Umfang fördert."

Veeva OpenData ist Teil von Veeva Data Cloud, zu der Veeva Link, Veeva Compass und Veeva CRM Pulse gehören. Veeva Network ist Teil der Vault CRM Suite , die Vertriebs-, Marketing- und medizinische Teams für eine nahtlose Zusammenarbeit und eine effektivere Geschäftsabwicklung miteinander verbindet.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva ist der weltweit führende Anbieter von Cloud-Software für die Biowissenschaftsindustrie. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität sowie dem Erfolg seiner Kundschaft verschrieben und betreut mehr als 1000 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen, einschließlich der Kundschaft, der Beschäftigten, der Aktionäre und der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva sowie den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung getätigten Angaben abweichen und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es bestehen zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 30. April 2025 aufgeführt sind. Dieses Formular finden Sie hier (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 32 und 33) und in unseren nachfolgenden SEC-Einreichungen, die Sie auf sec.gov abrufen können.

Die Veeva Systems Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 244,3EUR auf Tradegate (23. Juli 2025, 09:31 Uhr) gehandelt.