Siemens-Energy-Konkurrent GE Vernova: Erwartungen gesprengt, Prognose angehoben

Das Unternehmen profitierte insbesondere von der anhaltend starken Nachfrage in den Bereichen Power und Electrification. Der Umsatz kletterte auf 9,1 Milliarden US-Dollar, was einem organischen Wachstum von 12 Prozent entspricht. Analysten hatten hier nur mit 8,82 Milliarden US-Dollar gerechnet. Der Gewinn je Aktie liegt mit 1,86 US-Dollar ebenfalls deutlich über den von Analysten erwarteten 1,60 US-Dollar.

Die Aktie von GE Vernova legt am Mittwoch vorbörslich rund 5 Prozent zu. Seit dem Markteinbruch im April haben sich die Papiere mittlerweile mehr als verdoppelt. Auch die Aktie von Siemens Energy werden von dem Mitbewerber hochgezogen und notieren am Mittwochmittag rund 3 Prozent im Plus.

Operativ steht Vernova kräftig unter Strom: Das Nettoergebnis lag mit 492 Millionen US-Dollar bei einer Marge von 5,4 Prozent. Das bereinigte EBITDA erreichte 770 Millionen US-Dollar, die entsprechende Marge stieg auf 8,5 Prozent.

Der Free Cashflow lag bei 194 Millionen US-Dollar, während das Unternehmen bis Ende Juni 2025 insgesamt 1,7 Milliarden US-Dollar über Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen an die Aktionäre zurückführte. Die Liquiditätsbasis erweist sich mit einem Kassenbestand von 7,9 Milliarden US-Dollar als äußerst solide.

Im Bereich Power kletterten die Aufträge durch neue große Gaskraftwerksprojekte um 44 Prozent auf 7,1 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz im Segment erreichte 4,8 Milliarden US-Dollar und die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 16,4 Prozent.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Auch im Ausblick zeigt sich GE Vernova optimistisch: Die Jahresprognose wurde angehoben. Für 2025 erwartet das Unternehmen nun Umsätze am oberen Ende der Spanne von 36 bis 37 Milliarden US-Dollar, eine erhöhte bereinigte EBITDA-Marge von 8 bis 9 Prozent sowie einen verbesserten Free Cashflow im Bereich von 3,0 bis 3,5 Milliarden US-Dollar.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 518,18 $ , was einem Rückgang von -5,61% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer