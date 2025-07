Stellantis: Ein neuer Stern am Autohimmel

Hohe Abschreibungen und amerikanische Strafzölle sorgen bei der Automobilgruppe Stellantis für rote Zahlen. Im ersten Halbjahr sind 3 Milliarden Euro abgeflossen. Jetzt winkt der turnaround.

Vor allem die hohe Dividende macht das Unternehmen attraktiv. Stellantis ist ein Zusammenschluß von europäischen Kernmarken wie Peugeot, Citroen oder Opel. Der Autokonzern hat seinen Sitz im holländischen Hoofddorp. Aktuell leidet Stellantis unter Trumps Zöllen. Zuletzt hatte Stellantis 1,86 Euro ausgeschüttet, macht eine Dividendenrendite von 6,7%!

Stellantis ist eine der Autogruppen, die laut Experten am stärksten von den Strafzöllen betroffen werden. Letztes Jahr wurden zu mehr als 40% der in Nordamerika verkauften Fahrzeuge aus Kanada und Mexiko importiert. Im Frühjahr hatte Stellantis die Produktion in mehreren kanadischen und mexikanischen Werken zeitweise ausgesetzt. Stellantis ist in Nordamerika jedoch nicht nur deshalb in schweres Fahrwasser geraten, sondern auch wegen industriellen Überkapazitäten. Um den hohen Lagerbestand dort abbauen zu können, hatte sie starke Preisnachlässe einräumen müssen, so daß die Margen einbrachen.

Der neue Unternehmenslenker Filosa hat verschiedene Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Profitabilität zu steigern. Er setzt auf neue Produkte und hat zuletzt eine Reihe von Programmen eingestellt, darunter auch ein Brennstoffzellen-Fahrzeug. Stattdessen will er mehr in Verbrenner und Hybrid-Autos investieren. Stellantis lieferte bereits weitere vorläufige Zahlen. Danach brach der Umsatz ein von 85 Milliarden Euro auf 75,3 Milliarden. Im zweiten Quartal verringerten sich die Verkäufe auf insgesamt 7% auf knapp 2,7 Millionen. Nordamerika, der lange Zeit rentabelste Markt, schrumpfte erneut 25%. Schon 2024 ging es im gleichen Tempo nach unten. Nun signalisiert der Kurschart eine Bodenbildung. Auf Jahressicht hat die Notiz rund 60% verloren. Vor zwölf Monaten stand die Notiz noch bei 19 Euro, jetzt sind es lausige 8 Euro. Dabei muß man berücksichtigen, daß die Automobilindustrie sehr zyklisch ist. Die starken Kursschwankungen lassen sich auch in Gewinne verwandeln.