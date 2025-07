Unicredit bläst BPM-Kauf ab - Mehr Gewinn und Commerzbank im Blick

(neu: Gewinnerwartungen durch Commerzbank-Beteiligung, aktualisierte Kursreaktion)

MAILAND (dpa-AFX) - Bei der italienischen Großbank Unicredit laufen die Geschäfte abseits der geplatzten Übernahme der Konkurrentin BPM noch besser als gedacht. Zwar beugte sich Unicredit-Chef Andrea Orcel am Dienstagabend dem Widerstand der italienischen Regierung und blies den Kauf von BPM nach monatelangem Ringen ab. Nach dem Rückschlag dürfte nun aber die Commerzbank wieder stärker in den Fokus rücken, um die die Unicredit seit Monaten buhlt. Zudem hob Orcel am Mittwoch seine Gewinnprognosen für die Jahre 2025 und 2027 an.

An der Börse kamen die Neuigkeiten zumindest mit Blick auf die Unicredit-Aktie gut an: Das Papier gewann bis zur Mittagszeit mehr als vier Prozent auf 60,63 Euro und gehörte damit zu den stärksten Titeln im Eurozonen-Index EuroStoxx 50 . Die Aktie von Banco BPM gab hingegen zunächst rund fünf Prozent nach, konnte die Verluste jedoch bis zur Mittagszeit auf rund zwei Prozent reduzieren. Die Hoffnung der Anleger auf eine Übernahme ist geplatzt.