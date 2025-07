Meta, Microsoft, Ebay, Allstate, Prada, Kraft Heinz und Porsche stehen im Fokus!

Unternehmenstermine

06:00 Uhr, Großbritannien: HSBC Holdings, Halbjahreszahlen

06:45 Uhr, Schweiz: UBS, Q2-Zahlen

06:45 Uhr, Deutschland: Krones, Q2-Zahlen

06:55 Uhr, Deutschland: Kion, Q2-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz)

07:00 Uhr, Deutschland: BASF, Q2-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: KSB, Q2-Zahlen

07:00 Uhr, Deutschland: Siemens Healthineers, Q3-Zahlen (8.00 h Analystenkonferenz)

07:00 Uhr, Deutschland: Mercedes-Benz Group AG, Q2-Zahlen

07:00 Uhr, Schweiz: Glencore, Q2-Zahlen

07:00 Uhr, Frankreich: Capgemini, Halbjahreszahlen

07:00 Uhr, Frankreich: Nexans, Halbjahreszahlen

07:15 Uhr, Niederlande: Just Eat Takeaway.com, Halbjahreszahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Auto1 Group, Q2-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Befesa, Q2-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Adidas, Q2-Zahlen

07:30 Uhr, Deutschland: Symrise, Halbjahreszahlen

07:30 Uhr, Österreich: Raiffeisen International, Q2-Zahlen

07:30 Uhr, Spanien: Telefonica, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Deutschland: Porsche AG, Q2-Zahlen

07:30 Uhr, Frankreich: Danone, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Frankreich: Hermes, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Rio Tinto, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: GlaxoSmithKline, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Man Group, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Sage Group, Q3-Zahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: BAE Systems, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Großbritannien: Aston Martin, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Niederlande: Wolters Kluwer, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Irland: Kerry Group, Halbjahreszahlen

08:00 Uhr, Schweden: Securitas AB, Q2-Zahlen

09:25 Uhr, Japan: Nissan Motor, Q1-Zahlen

12:00 Uhr, Italien: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen

12:00 Uhr, USA: GE Healthcare Technologies, Q2-Zahlen

13:00 Uhr, USA: Kraft Heinz, Q2-Zahlen

13:00 Uhr, USA: Altria, Q2-Zahlen

17:45 Uhr, Frankreich: Kleppiere, Halbjahreszahlen

17:45 Uhr, Frankreich: Airbus Group, Halbjahreszahlen

17:45 Uhr, Frankreich: Vinci, Halbjahreszahlen

22:00 Uhr, USA: Lam Research, Q4-Zahlen

22:00 Uhr, Großbritannien: ARM Holding, Q1-Zahlen

22:00 Uhr, USA: Align Technology, Q2-Zahlen

22:00 Uhr, USA: Microsoft, Q4-Zahlen

22:00 Uhr, USA: Ebay, Q2-Zahlen

22:00 Uhr, USA: Qualcomm, Q3-Zahlen

22:05 Uhr, USA: Ford Motor Co, Q2-Zahlen

22:05 Uhr, USA: Meta, Q2-Zahlen

22:15 Uhr, USA: Allstate, Q2-Zahlen

Italien: Prada, Halbjahreszahlen

USA: Hershey, Q2-Zahlen

Konjunkturdaten

Deutschland: DIW-Konjunkturbarometer

07:30 Uhr, Frankreich: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

08:00 Uhr, Finnland: Handelsbilanz 5/25 (endgültig)

08:00 Uhr, Schweden: Einzelhandelsumsatz 6/25

08:00 Uhr, Dänemark: Arbeitslosenquote 6/25

08:30 Uhr, Ungarn: Handelsbilanz 6/25

08:30 Uhr, Ungarn: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

09:00 Uhr, Tschechien: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

09:00 Uhr, Schweiz: KOF Frühindikator 7/25

09:00 Uhr, Österreich: BIP Q2/25

09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 7/25 (vorläufig)

09:30 Uhr, Niederlande: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

10:00 Uhr, Deutschland: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

10:00 Uhr, Italien: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

10:30 Uhr, Portugal: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

11:00 Uhr, EU: Verbrauchervertrauen 7/25 (endgültig)

11:00 Uhr, EU: Wirtschafts- und Industrievertrauen 7/25

11:00 Uhr, EU: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)

14:15 Uhr, USA: ADP Beschäftigungsänderung 7/25

14:30 Uhr, USA: BIP Q2/25 (vorab)

14:30 Uhr, USA: Privater Konsum Q2/25 (vorab)

14:30 Uhr, USA: PCE-Kernrate Preisindex Q2/25 (vorab)

16:00 Uhr, USA: Schwebende Hausverkäufe 6/25

16:30 Uhr, USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 Uhr, USA: Fed Zinsentscheid (20.30 h Pk)



