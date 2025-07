Eröffnung des 2025 International Congress of Basic Science Opens in Peking

BEIJING, 23. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Der 2025 International Congress of Basic Science (ICBS), der Internationalen Kongresses für Grundlagenforschung 2025, wurde am 13. Juli im China National Convention Center in Peking offiziell eröffnet und bringt führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt zu einer wegweisenden zweiwöchigen Konferenz zusammen. An der Veranstaltung nehmen vier Fields-Medal-Preisträger, drei Nobelpreisträger und zwei Turing-Preisträger, darunter Shing-Tung Yau und Andrew Chi-Chih Yao, sowie mehr als 80 Akademikerinnen und Akademiker und fast 1.000 Forschende aus weltweit führenden Einrichtungen teil.

Shing-Tung Yau, ICBS-Präsident, Fields-Medaillen-Preisträger und Lehrstuhlinhaber an der Tsinghua-Universität, stellte die jüngsten Durchbrüche in Mathematik, Physik und Informationswissenschaft vor. Er glaubt, dass eine neue Ära anbricht, die von theoretischen Durchbrüchen und technologischen Innovationen angetrieben wird.

Sechs absolut führende Wissenschaftler – Samuel C.C. Ting, Steven Chu, David Gross, Robert Tarjan, Shigefumi Mori und George Lusztig – wurden mit dem 2025 Basic Science Lifetime Award ausgezeichnet, der renommiertesten Auszeichnung für Beiträge von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zur Grundlagenforschung.

Im Rahmen des Kongresses wurden außerdem 118 Frontiers of Science Awards (FSA) in den Bereichen Mathematik, Physik und Informatik an Preisträgerinnen und Preisträger aus über 20 Ländern verliehen. Auch die weltweit führenden KI-Unternehmen OpenAI und das FAIR-Team von Meta waren unter den Preisträgern.

Der ICBS wurde 2023 von Shing-Tung Yau ins Leben gerufen und findet jährlich unter dem Motto „Advancing Science for Humanity" statt. In den nächsten zwei Wochen werden fast 1.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Studierende, darunter über 400 weltweit führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, im Beijing Institute of Mathematical Sciences and Applications zusammenkommen. In über 500 Sitzungen werden Themen aus den Bereichen Mathematik, Physik, Informatik und Ingenieurwesen behandelt, wobei der Schwerpunkt auf modernster KI-Forschung, interdisziplinärer Innovation und bahnbrechenden theoretischen Entwicklungen liegt. Über den akademischen Austausch hinaus legt der ICBS durch eine Reihe von Aktivitäten, darunter die Sonderveranstaltung „Tsinghua Day" am 19. Juli, großen Wert auf das Engagement junger Menschen.

Der ICBS 2025 fördert die internationale Zusammenarbeit und den akademischen Austausch im Rahmen des weltweiten wissenschaftlichen Fortschritts. „Die Wissenschaft lebt von der Zusammenarbeit", sagt Yau. „Hier beginnt die nächste Ära der Entdeckungen."

