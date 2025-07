UBS stuft COCA-COLA CO auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola von 86 auf 84 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Softdrink-Hersteller habe ein weiteres ordentliches Quartal hinter sich, schrieb Peter Grom in einer am Mittwoch …