'Zweites Quartal richtig bescheiden' - Stellenabbau

Forumscheck schrieb gestern 15:35

„Er hat mit seinem Intershop Investment gegen seine eigenen Investmentgrundsätze verstoßen. Kardinal verstoßen. Und setzt seinen eigenen Ruf damit aufs Spiel. (Ganz abgesehen von seiner Lebensqualität).“



Das sehe ich auch so. Seine in den Podcasts formulierte „Skin in game“ Erwartung vom Führungspersonal der Zielgesellschaft hat er bei Intershop seit Jahren nicht durchgesetzt und MK redet sich bei jedem Investorencall mit blumigen Worten aus der Angelegenheit. MK ist scheinbar von Anfang an bewusst, dass er sein versteuertes Einkommen ertragreicher Investieren kann als in der von ihm selbst geleiteten Firma.

M.E. gibt es da abgesehen vom eigenen Exit aus Intershop nur eine Antwort drauf: keine Vorstandsmandatsverlängerung mehr ohne Verpflichtung zum Kauf eigener Aktien aus versteuertem Einkommen. Phantom-Shares kann es von mir aus zusätzlich geben aber wichtig ist, dass es dem Vorstand weh tut wenn die Aktie sinkt.



Auch wenn ich mich wiederhole: Jenoptik, wenige Meter Luftline von ISH entfernt hat genau das. Ein bestimmter Teil des Fixgehalts muss in Aktien der eigenen Firma investiert und während der Laufzeit des Mandats gehalten werden.