Jeder siebte Vermieter setzt auf Zeitungsanzeigen

BERLIN (dpa-AFX) - Jeder siebte private Vermieter in Deutschland sucht neue Mieter auch über Anzeigen in Lokalzeitungen - knapp 14 Prozent. Das geht aus einer Befragung des Eigentümerverbands Haus & Grund hervor. Viele Vermieter setzen zudem auf Empfehlungen bisheriger Mieter (26,4 Prozent) sowie von Freunden und Familie (22,5 Prozent).

Am häufigsten werden für die Mietersuche demnach Immobilienportale genutzt - mehr als die Hälfte der befragten Vermieter greift darauf zurück. 16,5 Prozent der Vermieter gaben an, dass sie ihre Mieter über Immobilienmakler finden. Aushänge, etwa am Schwarzen Brett im Supermarkt, führen dagegen selten zu neuen Mietverhältnissen (3,4 Prozent). Die Befragten durften bei dieser Frage mehrere Antworten ankreuzen.