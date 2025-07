zvoove ernennt Markus Budde zum CEO Staffing DACH

MÜNCHEN, 23. Juli 2025 /PRNewswire/ -- zvoove, führender Anbieter von Software- und KI-Lösungen für die Zeitarbeits-, Sicherheits- und Reinigungsbranche, gibt die Ernennung von Markus Budde zum CEO DACH für den Bereich Staffing bekannt. In seiner neuen Rolle übernimmt Budde die Gesamtverantwortung für den Bereich Personaldienstleistung in den Märkten Deutschland, Österreich und Schweiz – einschließlich Strategie, Sales, Technologie, Produktentwicklung sowie Customer Success.

Markus Budde ist seit vielen Jahren in der Branche verwurzelt und bei zvoove in unterschiedlichen Führungspositionen tätig. Zuletzt war er als COO DACH für die operative Steuerung des Personaldienstleistungssegment verantwortlich. Zuvor leitete er erfolgreich den Vertrieb als SVP Sales und war Prokurist des Unternehmens. Sein Branchenverständnis geht weit über die Rolle bei zvoove hinaus: 2014 wurde er Co-Founder der Softwarefirma rhb, die sich auf die Analyse von Daten aus der Personaldienstleistung spezialisierte und die er 2019 an zvoove übergab – ein Beweis für seinen unternehmerischen Weitblick und sein tiefes Verständnis für die Anforderungen der Branche.

Mit seiner Ernennung zum CEO Staffing DACH stärkt zvoove gezielt die strategische Ausrichtung im Personaldienstleistungsgeschäft der gesamten Region. Die klare regionale Verantwortlichkeit unterstreicht den Anspruch, Kundennähe, technologische Innovation und passgenaue Lösungen noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen.

Markus Budde zu seiner Ernennung: „Ich freue mich sehr auf die neue Verantwortung als CEO für den Bereich Staffing im DACH-Markt. Mein klares Ziel ist es, unseren Kunden spürbare Ergebnisse zu liefern – mehr Effizienz, mehr Wachstum und mehr Wettbewerbsfähigkeit. Dabei setze ich auf ein starkes, fokussiertes Team, das die Herausforderungen der Branche kennt und pragmatisch löst. Für mich steht fest: Unser Erfolg misst sich daran, wie erfolgreich unsere Kunden mit zvoove sind."

„Mit Markus Budde an der Spitze der DACH-Region setzen wir auf Kontinuität, Marktkenntnis und Umsetzungsstärke", erklärt Oliver Muhr, CEO zvoove. „Sein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Zeitarbeits- und Personaldienstleistungsbranche macht ihn zur idealen Besetzung für diese Schlüsselrolle – gerade in einer Zeit, in der technologische Innovationen wie Künstliche Intelligenz enorme Chancen hinsichtlich Effizienz, Qualität und Wachstum für unsere Kunden eröffnen."

Über zvoove

zvoove ist der weltweit marktführende Anbieter von Software- und KI-Lösungen für die

Personaldienstleistungs-, Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungs-Branchen. Im dynamischen Ökosystem von Zeitarbeits-, Reinigungs- und privaten Sicherheitsfirmen, Arbeitnehmern und Unternehmen, digitalisiert und optimiert zvoove Prozesse für mehr Effizienz und Wettbewerbsvorteile. Durch die End-to-End-Digitalisierung für Dienstleister, mehr Jobangebote und Karrierechancen für Arbeitnehmer und zuverlässige Arbeitskräfte für Unternehmen verbessert zvoove die Arbeitswelt.

Rund 7.500 Kunden vertrauen auf zvoove. Sie verwalten heute über 2,7 Mio. Arbeitnehmer,

19 Mrd. EUR jährliche Gehaltsabrechnungen und über drei Millionen Bewerbungen pro Jahr über die zvoove Plattformen. zvoove beschäftigt weltweit 750 Mitarbeiter an 24 Standorten in ganz Europa und Lateinamerika.

