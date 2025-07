Hochtief legt weiter kräftig zu - Jahresziele bestätigt

ESSEN (dpa-AFX) - Der Baukonzern Hochtief hat im zweiten Quartal 2025 von einer guten Auftragslage profitiert. Umsatz und operatives Ergebnis legten kräftig zu. Dazu trugen vor allem die US-Tochter Turner und die australische Tochter Cimic bei. Weniger rund lief es beim spanischen Autobahnbetreiber Abertis , an dem Hochtief rund 20 Prozent hält. Das Gewinnziel für das Gesamtjahr bestätigte der MDax -Konzern am Mittwoch. Die Aktie legte am Nachmittag um rund 0,6 Prozent zu. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier um mehr als 40 Prozent zugelegt.

"Die Aussichten für den Sektor sind aufgrund mehrerer Infrastruktur-Konjunkturpakete in wichtigen Regionen sehr positiv", sagte Unternehmenschef Juan Santamaría Cases, der auch Chef der Hochtief-Mutter ACS ist. So biete das vom Bundestag verabschiedete 500-Milliarden-Euro-Investitionspaket für die Infrastruktur in Deutschland enorme Chancen, die Modernisierung des Landes zu beschleunigen. Davon könne Hochtief in den Bereichen Brücken, Tunnel und Schienenverkehr profitieren.