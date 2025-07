Aktien Frankfurt Gewinne - US-Zolldeal mit Japan treibt Autowerte an Nach dem Kursrutsch am Vortag hat das Zoll-Abkommen zwischen den USA und Japan den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch wieder angeschoben. "Japan hat in den Verhandlungen mit den USA gerade noch einmal die Kurve bekommen", schrieb Marktanalyst Jochen …