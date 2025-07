BERENBERG stuft Allianz SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 431 Euro auf "Buy" belassen. Die Haupterkenntnis aus der Berichtssaison zum zweiten Halbjahr dürfte sein, dass die europäischen Versicherer gut dastünden für die zweite Jahreshälfte, schrieb Michael Huttner in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Es dürften zwar zunächst nur wenige Kompositversicherer, vielleicht Talanx und Uniqua, jetzt schon ihre Jahresziele anheben. Er rechnet damit aber dann nach dem dritten Quartal./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2025 / 14:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,26 % und einem Kurs von 345,6EUR auf Tradegate (23. Juli 2025, 15:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Huttner

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 431

Kursziel alt: 431

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m