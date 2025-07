Tesla-Diner: Elon Musk eröffnet futuristisches Drive-in-Restaurant in Hollywood

In Hollywood, Kalifornien, hat Tesla-CEO Elon Musk am Montag das erste Tesla-Diner eröffnet. Es handelt sich laut Musk um ein retro-futuristisches Drive-in-Restaurant, das Innovation und Nostalgie verbindet. Der Standort verfügt über 80 Supercharger-Ladeplätze, zwei 20 Meter breite Kinoleinwände sowie eine sieben Tage in der Woche rund um die Uhr geöffnete Gastronomie mit klassisch amerikanischem Essen in Tesla-typischem Design. Gäste können Filme direkt aus dem Fahrzeug über die Tesla-Diner-App verfolgen, während ein Roboter der Modellreihe "Optimus" Popcorn serviert. Auf der Social-Media-Plattform X kündigte Musk an, bei erfolgreichem Start weitere Standorte in Metropolen weltweit sowie entlang wichtiger Fernstrecken zu planen.

JIM RUYMEN@newscom Gäste speisen im Tesla Diner mit Drive-in und Supercharger in Los Angeles. Sipa USA@Sipa USA Das Tesla-Diner verfügt über ein Drive-in-Kino mit zwei 20 Meter breiten Kinoleinwänden. JIM RUYMEN@newscom Tesla-Elektrofahrzeuge laden vor dem Tesla Diner mit Drive-in-Restaurant und Supercharger-Station. JIM RUYMEN@newscom Tesla-Roboter Optimus überreicht einem Mädchen eine Portion Popcorn im Tesla Diner. Sipa USA@Sipa USA Blick auf den Eingang des Tesla Diners und Drive-in-Restaurants. JIM RUYMEN@newscom In Hollywood hat das erste "retro-futuristische" Diner mit Drive-in-Kino und 32 V4-Superchargern eröffnet. Previous Next

Autor: wO-Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,62 % und einem Kurs von 269,1EUR auf Tradegate (25. Juli 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.





