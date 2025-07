Abschiebeflug auf dem Weg nach Bagdad

(In der am Dienstag, 22.7., um 19.19 Uhr gesendeten Meldung wurde im zweiten Absatz berichtigt, dass im Flugzeug insgesamt 43 Personen saßen. Bei den 14 Personen, die zuletzt in Thüringen lebten, handelt es sich um alleinlebende Männer. Zu den anderen lagen zunächst keine Angaben vor.)

LEIPZIG/BERLIN/ERFURT (dpa-AFX) - Mit einem Abschiebeflug von Leipzig nach Bagdad sind am Dienstag 43 Menschen in den Irak gebracht worden. Das bestätigten das Bundesinnenministerium sowie das Migrationsministerium von Thüringen, das bei der Aktion federführend war. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) erläuterte in der "Bild"-Zeitung, er wolle "mehr Druck bei Rückführungen, mehr Deals mit Drittstaaten und eine Durchbrechung der Schleuser-Logik".