Dänemark kauft vier MQ-9B SkyGuardians von GA-ASI

San Diego, CA / Access Newswire / 23. Juli 2025 / Dänemark und die NATO Support and Procurement Agency (NSPA) haben die Beschaffung von vier ferngesteuerten Flugzeugen (Remotely Piloted Aircraft, RPA) vom Typ MQ-9B SkyGuardian von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. bekannt gegeben. Der Kauf umfasst drei zertifizierte Bodenstationen zur Steuerung.

Zugehöriges Bild

Dänemark schließt sich einer wachsenden Liste europäischer Länder an, die sich aufgrund der Multi-Domain-Fähigkeiten mit außergewöhnlich großer Reichweite und Ausdauer für die MQ-9B entschieden haben. Die Plattform bietet Satellitensteuerung und Enteisungsfunktionen von Pol zu Pol, um Missionen zur Unterstützung Dänemarks und seiner NATO-Verbündeten unter den rauen Bedingungen der Arktis zu ermöglichen. Darüber hinaus unterstützt das intern entwickelte Detect-and-Avoid-System die Fähigkeit der MQ-9B, in nicht segregierten Lufträumen für zivile Inlandsoperationen zu fliegen, wodurch sie für Einsätze von Dänemark aus äußerst vielseitig einsetzbar ist.

Die MQ-9B ist kürzlich als erstes großes ferngesteuertes Flugzeug von der britischen Militärluftfahrtbehörde mit einem Military Type Certificate (MTC) zertifiziert worden, das den sicheren Betrieb ohne geografische Einschränkungen, auch über bevölkerungsreichen Gebieten, gewährleistet.

„Es war ein sehr produktives Jahr für unsere MQ-9B-Plattformen“, sagte GA-ASI-President David R. Alexander. „Zunächst haben wir das MTC erhalten und nun können wir Dänemark neben Großbritannien, Belgien und Polen zu unseren MQ-9B-Kunden in Europa hinzufügen. Ich bin überzeugt, dass die ausgedehnten Gewässer der Nordsee, der Norwegischen See und der Ostsee in den nordischen Ländern die MQ-9B zu einem sehr effektiven Werkzeug für die nationale Seeüberwachung und -sicherheit machen.“

Die MQ-9B SkyGuardian ist das erste und einzige unbemannte System, das Multi-Domain-Intelligence, Surveillance, Reconnaissance, and Targeting (ISR&T) als interne Nutzlast bietet, mit der die Meeresoberfläche und -tiefen zur Unterstützung von Flottenoperationen abgesucht werden können. Die MQ-9B kann auch mit einer Reihe von Nutzlasten ausgestattet werden, darunter ein Seeüberwachungspaket mit einem 360-Grad-Seefunkradar und/oder Pods zum Ausbringen von Sonarbojen.