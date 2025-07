Trintech erhält Workday-Zertifizierung für Integration zur weiteren Beschleunigung von Finanzabschlussprozessen

DALLAS, 23. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Trintech, der weltweit führende Anbieter von KI-basierten Lösungen für den Finanzabschluss im Finanzbereich, gab heute bekannt, dass das Unternehmen den Status Workday Certified Integration erreicht hat. Diese Zertifizierung stärkt die Position von Trintech als führender Anbieter von KI-gestützten automatisierten Finanzabschlusslösungen weiter und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, maßgeschneiderte Innovationen für das Office of Finance zu liefern. Trintech und Workday werden gemeinsam dazu beitragen, die Finanzabschlussprozesse durch eine nahtlose Integration zu beschleunigen, zu optimieren und zu sichern.

„Angesichts der zunehmenden Komplexität von Finanzgeschäften – bedingt durch wachsende Datenmengen und vielfältige Quellen – setzen Unternehmen auf integrierte Lösungen, um ihre Transaktionsabgleichs- und Abstimmungsprozesse zu optimieren und zu beschleunigen", so Mekaela Davis, Chief Partner Officer bei Trintech. „Unsere Partnerschaft mit Workday verbindet eng die umfassende Expertise von Trintech im Bereich KI-basierter Transaktionsabgleich und -abstimmung mit den robusten Funktionen von Workday Financial Management. So können Finanz- und Buchhaltungsteams sich auf strategische Prioritäten konzentrieren, die Effizienz steigern und den Abschluss mit größerer Sicherheit durchführen."

Höhepunkte der Integration:

Automatisierte Synchronisierung von Finanzdaten: Echtzeit-Abstimmung und -Berichterstellung durch Straffung des Datenflusses zwischen Trintech und Workday

Echtzeit-Abstimmung und -Berichterstellung durch Straffung des Datenflusses zwischen Trintech und Workday Geringeres Risiko und weniger manueller Aufwand: Eliminieren Sie sich wiederholende Aufgaben und minimieren Sie menschliche Fehler bei risikoreichen Abschlussaktivitäten

Eliminieren Sie sich wiederholende Aufgaben und minimieren Sie menschliche Fehler bei risikoreichen Abschlussaktivitäten Prüfungsgerechte Compliance: Stärken Sie die Governance mit einem automatisierten Audit-Trail für den gesamten Abschlussprozess

Stärken Sie die Governance mit einem automatisierten Audit-Trail für den gesamten Abschlussprozess Höhere Effizienz und Genauigkeit: Automatisieren Sie wichtige Arbeitsabläufe für schnellere Entscheidungen und mehr finanzielle Sicherheit

Trintech ist weiterhin führend bei der Wertsteigerung durch Innovation, schnelle Bereitstellung und erstklassige Automatisierung des Finanzabschlusses. Die Partnerschaft mit Workday hilft sowohl neuen als auch bestehenden Kunden, die branchenführenden Funktionen für Abstimmung und Transaktionsabgleich besser zu nutzen, den ROI zu maximieren, die betriebliche Effizienz zu steigern, die Compliance zu verbessern und Vertrauen zu schaffen.