NAL Research, SGM Technology AS und Tschudi Shipping Company kooperieren bei der Bereitstellung einer robusten Navigations- und Ortungslösung für Seehandelsschiffe

Manassas, Va. und Lysaker, Norwegen (ots/PRNewswire) - Zusammenarbeit zurBewältigung der wachsenden Herausforderungen auf See in Bezug auf dieNavigationssicherheit und die Sichtbarkeit hochwertiger Güter in gestörten undgefährdeten GPS/GNSS-UmgebungenNAL Research (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4472893-1&h=4149357374&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4472893-1%26h%3D2645075931%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nalresearch.com%252F%26a%3DNAL%2BResearch&a=NAL+Research) , ein US-amerikanischer Pionier im Bereich Assured Positioning,Navigation, and Timing (APNT)-Lösungen, und SGM Technology AS (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4472893-1&h=3708415778&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4472893-1%26h%3D1501441409%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sgm-tech.com%252F%26a%3DSGM%2BTechnology%25C2%25A0AS&a=SGM+Technology%C2%A0AS)(SGM) , ein führendes Unternehmen im Bereich maritimer Technologielösungen fürdie Handelsschifffahrt und Fischerei, sowie Tschudi Shipping Company (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4472893-1&h=40409392&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4472893-1%26h%3D3757512646%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tschudigroup.com%252F%26a%3DTschudi%2BShipping%2BCompany&a=Tschudi+Shipping+Company) , ein führendes Unternehmen im Bereich maritimer Dienstleistungen undLogistik, gaben heute eine strategische Zusammenarbeit bekannt, um eine robusteNavigations- und Tracking-Produktlinie für die Handelsschifffahrt zu liefern,die durch das Low-Earth Orbit (LEO)-Satellitennetzwerk von Iridium ermöglichtwird.Die Partnerschaft ist eine Reaktion auf den dringenden Bedarf beim zuverlässigenTracking von Objekten und sicherer Navigation in risikoreichen maritimenUmgebungen. Die Bedrohung der Signale des Global Positioning System (GPS) unddes Global Navigation Satellite System (GNSS), z. B. durch Störsignale, Spoofingund Interferenzen, hat weltweit ein bisher nicht gekanntes Ausmaß erreicht. Ineinigen Regionen meldeten die Schifffahrtsbehörden laut NorthStandard in denletzten sechs Monaten einen Anstieg der betroffenen Schiffe um 350 %. DieseStörungen haben schwerwiegende Konsequenzen wie Kollisionen, Verspätungen,finanzielle Auswirkungen auf den Welthandel und erhöhte Sicherheitsrisiken fürBesatzungen auf See.Im Rahmen der Partnerschaftsvereinbarung nutzen die Unternehmen die mehr als25-jährige Erfahrung von NAL Research in den Bereichen APNT, Ortung undKonnektivität, um Lösungen zu entwickeln, die auf dem Iridium® PNT-Dienst