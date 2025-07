Chinas Währungstricks belasten Europas Industrie – Euro ist der stille Verlierer

Seit 2020 sind die Erzeugerpreise in Europa, nicht zuletzt infolge der Energiekrise und gestörter Lieferketten, deutlich gestiegen. In China hingegen blieben sie nahezu konstant, wie aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht. Die Studie legt nahe, dass Chinas Zentralbank gezielt in den Devisenmarkt eingreift, um den Yuan künstlich schwach zu halten.

Dadurch hat der Euro gegenüber dem Yuan real um über 40 Prozent aufgewertet, ohne dass sich der nominelle Wechselkurs entsprechend angepasst hätte. Tatsächlich hat sich der Wechselkurs zwischen Euro und Yuan in den vergangenen Jahren kaum bewegt.

Die Folge ist, dass chinesische Produkte für europäische Unternehmen immer günstiger werden. Und zwar nicht, weil China produktiver geworden wäre, sondern weil der Yuan seine natürliche Aufwertung nicht durchlaufen hat.

Für viele Unternehmen in Deutschland, etwa im Maschinenbau oder der Autoindustrie, wird es damit immer attraktiver, Vorleistungen aus China zu importieren. Wer nicht mitzieht, verliert Marktanteile. "Die wegen der Yuan-Unterbewertung künstlichen Kostenvorteile Chinas sind einfach zu attraktiv", schlussfolgert Studienautor Jürgen Matthes. Europas Unternehmen geraten so in einen stillen Verdrängungswettbewerb, angeheizt durch Pekings Geldpolitik.

Der Verdacht der Währungsmanipulation steht im Raum. Zwar betont China seit Jahren, ein flexibles Wechselkurssystem auf Basis von Angebot und Nachfrage zu verfolgen. Doch Experten bezweifeln genau das. Der Yuan darf sich nur in einer engen Spanne bewegen, und wie genau die chinesische Zentralbank ihren Währungskorb justiert, bleibt für Außenstehende intransparent. Insbesondere das Verhältnis zum US-Dollar spielt eine dominante Rolle. Der Euro hingegen ist, so Matthes, bloßer "Kollateralschaden".

Auch aus Washington kommt Kritik. Zwar hat das US-Finanzministerium zuletzt darauf verzichtet, China offiziell als Währungsmanipulator zu brandmarken, doch der Vorwurf mangelnder Transparenz in der Wechselkurspolitik bleibt bestehen. US-Präsident Donald Trump, der China bereits in seiner ersten Amtszeit als Manipulator bezeichnet hatte, dürfte die Diskussion im Zuge wachsender Handelsstreitigkeiten erneut befeuern.

Für Europa sind die Folgen greifbar: Das Handelsdefizit mit China ist deutlich angestiegen. Und während Washington zumindest rhetorisch Druck macht, fehlt es der EU bislang an einer klaren Antwort. Die EU-Handelspolitik sei gefordert etwas dagegen zu tun, heißt es in der IW-Studie. Denn der aktuelle Kurs der chinesischen Zentralbank unterläuft die Grundlagen eines fairen, marktwirtschaftlich geprägten Welthandels.

Tipp aus der Redaktion Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

Ob die bevorstehende Gipfelrunde zwischen EU-Spitzen und der chinesischen Führung in Peking hier Bewegung bringt, bleibt abzuwarten. Aber wenn Europa seine industrielle Basis schützen will, muss es Währungspolitik künftig nicht nur analysieren, sondern aktiv mitgestalten. Denn sonst wandern immer mehr Aufträge nach Asien und in Deutschland und ganz Europa gehen Arbeitsplätze verloren.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion