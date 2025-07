Preise neuerer Objekte steigen stärker als bei Bestandsimmobilien

München (ots) - Bei den durchschnittlichen Preisen gibt es erstmals seit mehr

als einem Jahr einen leichten Rücksetzer - eine Trendumkehr dürfte das nicht

bedeuten. Der Interhyp-Immobilien-Index zeigt zudem: Unterschiede bei der

Preisentwicklung ergeben sich abhängig vom Baujahr.



Nachdem die Preise für Immobilien im ersten Quartal des Jahres spürbar gestiegen

sind, hat sich diese Entwicklung im zweiten Quartal vorerst nicht fortgesetzt.

Das ergibt die Auswertung der über Interhyp abgeschlossenen Finanzierungen. Der

durchschnittliche Preis für eine Immobilie zum Bau oder Kauf inklusive

Nebenkosten in Deutschland lag im zweiten Quartal 2025 bei 477.000 Euro. Das

sind rund 2,3 Prozent weniger als im Vorquartal.





Der leichte Rücksetzer bei den Preisen hat auch damit zu tun, dass im zweitenQuartal weniger im vergleichsweise teureren Neubau-Segment finanziert wurde. InQ1 2025 waren noch 16 Prozent aller über Interhyp abgeschlossenen Finanzierungenauf ein eigenes Bauvorhaben oder den Kauf eines Neubaus vom Bauträger entfallen- und damit merklich mehr als noch 2024. Damals lag der Wert im Schnitt beizwölf Prozent. In Q2 2025 fiel der Anteil des Neubau-Segments nun mit 13 Prozentwieder auf ein ähnliches Niveau.Generell ist eine leichte Verschiebung bei den Energieeffizienzklassen zubeobachten. Der Anteil der Finanzierungen in den drei höchsten EnergieklassenA+, A und B lag in Q2 bei rund 27 Prozent - nach rund 31 Prozent im Vorquartal.Der Anteil in den drei niedrigsten Energieklassen F, G und H stieg dagegen umrund einen Prozentpunkt leicht im Vergleich zum vorherigen Quartal.Stärkerer Preisanstieg bei neueren ObjektenNeben der Auswertung der durchschnittlichen Preise der über Interhypabgeschlossenen Finanzierungen, lohnt sich auch ein Blick auf denInterhyp-Immobilienindex. Der für Deutschland repräsentative Index rechnet etwaalle Einflussfaktoren raus (z.B. Lage, Größe, Alter der Immobilien) undeliminiert jegliche Mischeffekte, die die reale Preisentwicklung verzerrenkönnen (Details zum Index im Abbinder). Blickt man nun auf die Entwicklung desIndex im gesamten ersten Halbjahr, steht in den meisten großen Städten ein Plus.In München (2,1%), Berlin (2,2%) und Leipzig (+1,9%) fällt dieses seitJahresbeginn am stärksten aus, der Anstieg in Frankfurt (+1,4%) sowie Stuttgart(+1,3%) ist etwas geringer. In Köln (+0,3%) blieben die Preise nahezuunverändert, während in Hamburg ein leichtes Minus (-0,2%) zu verzeichnen ist.Interessant ist auch die Entwicklung abhängig vom Baujahr: Besonders die Preisefür neuere Objekte mit höheren Energieeffizienzklassen, die nach 2010 gebaut