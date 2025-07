BYD und Co. verdoppeln Marktanteil und sitzen Mercedes im Nacken

Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen ist im Juni um 4,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken und lag laut Daten des Marktforschers Jato Dynamics bei 1,25 Millionen Fahrzeugen. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 stieg der Marktanteil chinesischer Marken auf 5,1 Prozent – beinahe doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum und nur noch knapp hinter Mercedes-Benz mit 5,2 Prozent. Unangefochten an der Spitze ist der Volkswagen-Konzern. Dieser hält mit einem Marktanteil von 26,3 Prozent einen deutlichen Vorsprung vor anderen Herstellern in Europa.

Der größte Treiber war BYD, das seine Neuzulassungen um 311 Prozent auf 70.500 Fahrzeuge steigern konnte. Auch Jaecoo, Omoda, Leapmotor und Xpeng verzeichneten starke Zuwächse.