Gewinne nach US-Zolleinigung mit Japan - SAP schwach

Anleger hoffen nun, dass das Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Japan zu einer Art Blaupause für die Europäische Union in ihren laufenden Zollverhandlungen mit den USA werden könnte. Die jüngste Vergangenheit habe allerdings zu oft gezeigt, dass der Teufel im Detail stecke, merkte Marktexperte Andreas Lipkow an. So hätten die Japaner ganz dezidiert auf den Automobilsektor gedrungen. Ob das auch bei dem Handelsabkommen zwischen den USA und Europa funktionieren werde, stehe auf einem anderen Blatt,

Am New Yorker Aktienmarkt hielt sich die Euphorie in Grenzen. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stand zum Handelsschluss in Europa ein halbes Prozent höher, der technologielastige Nasdaq 100 notierte unverändert. Die Anleger in New York warten auf die Quartalsbilanzen des E-Autokonzerns Tesla und der Google -Mutter Alphabet , die nach US-Börsenschluss veröffentlicht werden./ajx/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,64 % und einem Kurs von 161,9 auf Tradegate (23. Juli 2025, 17:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -0,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,34 %. Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 305,28 Mrd.. SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 292,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 310,00EUR was eine Bandbreite von +8,41 %/+24,47 % bedeutet.