Indizes im Fokus: DAX und MDAX glänzen, TecDAX schwächelt deutlich

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet ein Plus von 0,55% und steht aktuell bei 24.222,98 Punkten. Noch stärker präsentiert sich der MDAX, der um 1,01% zulegt und bei 31.491,03 Punkten notiert. Auch der SDAX kann mit einem Anstieg von 0,72% auf 17.922,47 Punkte zulegen. Im Gegensatz dazu zeigt der TecDAX eine negative Entwicklung und verliert 1,09%, womit er auf 3.835,08 Punkte fällt. Diese Abwärtsbewegung hebt sich von den positiven Trends der anderen deutschen Indizes ab. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich der US-amerikanische Markt ebenfalls in guter Verfassung. Der Dow Jones steigt um 0,51% und erreicht 44.735,10 Punkte. Der S&P 500 folgt diesem positiven Trend mit einem Zuwachs von 0,31% und steht bei 6.329,61 Punkten. Insgesamt dominieren heute die positiven Vorzeichen, insbesondere bei den deutschen Nebenwerten und den großen US-Indizes, während der TecDAX als Ausreißer nach unten tendiert.Die DAX-Topwerte zeigen eine starke Performance, angeführt von Daimler Truck Holding mit einem Plus von 7,15%.Porsche AG folgt mit einem Anstieg von 6,67%, während Volkswagen (VW) Vz mit 6,38% ebenfalls solide Zuwächse verzeichnet.Im Gegensatz dazu kämpfen die DAX-Flopwerte mit Verlusten. SAP führt die Negativliste mit einem Rückgang von 4,37%, gefolgt von Infineon Technologies mit -3,51% und Zalando, das um 2,84% gefallen ist.Im MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von TRATON mit einem Anstieg von 7,32%. Talanx und Kion Group zeigen ebenfalls positive Entwicklungen mit 5,10% und 4,67%.Die MDAX-Flopwerte hingegen sind weniger erfreulich. TAG Immobilien verzeichnet einen Rückgang von 3,86%, gefolgt von flatexDEGIRO mit -3,63% und AIXTRON, das um 2,68% gefallen ist.Die SDAX-Topwerte zeigen ebenfalls eine starke Leistung, angeführt von MBB mit 7,92%. Friedrich Vorwerk Group und Energiekontor folgen mit 5,98% und 5,53%.Die Flopwerte im SDAX sind jedoch weniger erfreulich. Verve Group Registered (A) hat um 2,22% nachgegeben, während SMA Solar Technology und SILTRONIC AG mit -2,71% und -2,99% ebenfalls Verluste verzeichnen.Im TecDAX führen Formycon mit 3,73%, Qiagen mit 2,82% und Evotec mit 2,22% die Liste der Topwerte an.Die TecDAX-Flopwerte zeigen eine ähnliche Tendenz wie im DAX, mit SILTRONIC AG und Infineon Technologies, die beide signifikante Rückgänge von -2,99% und -3,51% verzeichnen. SAP ist ebenfalls mit -4,37% unter den Flopwerten.Im Dow Jones sind Caterpillar mit 1,96%, Merck & Co mit 1,87% und Nike (B) mit 1,80% die Topwerte, die moderate Zuwächse zeigen.Die Flopwerte im Dow Jones umfassen Verizon Communications mit -0,81%, Coca-Cola mit -1,39% und Travelers Companies, das um 1,60% gefallen ist.Die Topwerte im S&P 500 sind besonders stark, angeführt von Lamb Weston Holdings mit 19,24%, gefolgt von GE Vernova mit 15,00% und Thermo Fisher Scientific mit 11,69%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen hingegen erhebliche Rückgänge, angeführt von Otis Worldwide Corporation mit -10,26%, gefolgt von ON Semiconductor mit -6,93% und Microchip Technology mit -6,39%.