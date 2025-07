Ein 4-Sterne-Mischfonds mit 305,8 % Performance & überlegener Strategie

Stuart Winchester & die Oriental-Income-Strategie

Einer von ihnen ist der Brite Stuart Winchester, der seit 1994 die Allianz-Oriental-Income-Strategie managt, die seit über drei Jahrzehnten kontinuierlich zu den besten für den asiatischen Raum zählt. Seit 1992 ist er als Managing Director für Allianz Global Investors tätig und betreut von Hongkong aus den Allianz-Oriental-Income-Mischfonds.

Stuart Winchester folgt seinem persönlichen Anlageprozessprozess, wobei er zunächst die Makrolage analysiert und anschließend dividendenstarke Einzeltitel mit guter Bilanz, solidem Geschäftsmodell und konstantem Cashflow wählt.

Ein Teil des Fonds ist in unterbewerteten Small- und Mid-Caps investiert, die abseits der großen Indizes oft unentdeckt bleiben. Der Fondsmanager passt bei drohenden Marktkorrekturen zudem die Allokation aktiv an, indem er den Aktienanteil reduziert und stärker auf Anleihen oder Cash setzt, wodurch er das Korrekturpotenzial reduziert.

Seiner Strategie bleibt er auch in Phasen treu, in denen der Allianz Oriental Income einmal schwächer performt, um so in den anschließend überdurchschnittlichen Abschnitten umso besser abzuschneiden.

Aufgrund seiner Nähe zum asiatischen Raum und zu vielen Unternehmen kennt Stuart Winchester nicht nur die dortigen Märkte sehr gut, sondern auch die Menschen und ihre Kultur, was ihm besonders bei kleineren Unternehmen einen entscheidenden Informationsvorsprung verschafft.

Der Allianz Oriental Income

Der Mischfonds investiert hauptsächlich in asiatische Wertpapiere, die derzeit vor allem von japanischen, chinesischen, koreanischen, taiwanesischen und neuseeländischen Unternehmen stammen und in Deutschland einzeln kaum handelbar sind. Deshalb kann der Fonds eine gute Depotbeimischung für diese Region sein.

Aufgrund der aktuell positiven Rahmenbedingungen hält Stuart Winchester derzeit mehr als 95 Prozent des Fondvolumens in Aktien, während nur 4,2 Prozent auf Anleihen entfallen. Wie der Halbjahresbericht 2025 verrät, sichert er Wechselkursrisiken ab und kann so zum Teil Zusatzerträge erzielen.

Seit Auflage des Allianz-Oriental-Income-Fonds in Luxemburg im Dezember 2009 schnitt er besser ab als viele Vergleichsindizes wie der Nikkei, der Hang Seng und der MSCI Asia.

Quelle: fondsdiscount.de

Er ist sowohl über die Fondsgesellschaft als auch über die Börse ohne Ausgabeaufschlag handelbar. Dabei stehen eine thesaurierende und eine ausschüttende Variante zur Verfügung.

Neben vielen Auszeichnungen trägt der Allianz Oriental Income derzeit vier von fünf möglichen Morningstar-Sternen, während das Fondsvolumen bereits 1,2 Milliarden Euro erreicht hat (23.07.2025).

Fazit

Der Allianz Oriental Income ist ein langfristig erfolgreicher Asien-Mischfonds, der sich dank Stuart Winchesters Expertise flexibel anpasst und regelmäßig besser als gängige Vergleichsindizes abschneidet.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion, Ressort Anlageprodukte