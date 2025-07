DZ BANK stuft GIVAUDAN AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für das Papier von Givaudan von 4085 auf 3800 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Thomas Maul schrieb in seiner Einschätzung am Mittwoch von einer überraschend schwachen Umsatzentwicklung im zweiten Quartal, während die Profitabilität höher als erwartet ausgefallen sei. Seine Umsatz- und Gewinnschätzungen reduzierte der Experte wegen höherer negativer Währungseffekte und geringerer organischer Wachstumsannahmen in beiden Konzernsegmenten./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2025 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2025 / 16:42 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 3.952EUR auf Lang & Schwarz (23. Juli 2025, 18:29 Uhr) gehandelt.