Softwareanbieter GFT senkt Prognose

MrEstate schrieb 30.06.25, 11:33

Starke News heute. Während man sich am Erfolg der NEURA Robotics leider noch nicht über die Börse beteiligen kann, kann man dies mE nun indirekt über GFT Technologies tun, zumindest als Investment in die Softwareplattform für Robotics, die GFT mit Neura lt. heutiger Meldung in einer strategische Partnerschaft bauen will. Spannende Story