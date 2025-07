Dritte Staffel von 'Wednesday' bestätigt

BERLIN (dpa-AFX) - Die erfolgreiche US-Serie "Wednesday" wird mit einer dritten Staffel fortgesetzt. Das kündigte der Streaminganbieter Netflix in einer Mitteilung an. Der "Addams Family"-Ableger dreht sich um die gleichnamige Tochter der Familie. In der Hit-Serie studiert Wednesday Addams (Jenna Ortega) an der Nevermore-Akademie und entdeckt dort ihre Superkräfte.

"Es war ein "dunkles" Vergnügen zu sehen, wie "Wednesday" das Publikum weltweit in ihren Bann zog - trotz oder gerade wegen ihrer trockenen Art. Wir freuen uns riesig, dass sie in Staffel 3 in die Hallen von Nevermore zurückkehrt", wird das Autoren-Duo Alfred Gough und Miles Millar in der Mitteilung zitiert. "Dieses Mal wird sie weitere finstere Geheimnisse der Schule lüften - und noch tiefer in die Gruft der Addams-Familie hinabsteigen."