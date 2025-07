GFT Technologies Aktie kommt unter die Räder - 23.07.2025

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten GFT Technologies Aktionäre einen Verlust von -3,36 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die GFT Technologies Aktie damit um -3,98 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,53 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei GFT Technologies auf +0,90 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,81 % geändert.

GFT Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,98 % 1 Monat +2,53 % 3 Monate -3,36 % 1 Jahr -8,42 %

Informationen zur GFT Technologies Aktie

Es gibt 26 Mio. GFT Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 554,16 Mio.EUR wert.

Der Softwareanbieter GFT Technologies hat seine Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Das Unternehmen begründete dies am Mittwoch mit negativen Währungseffekten sowie einer schwächeren Geschäftsentwicklung bei in Großbritannien. Für das zweite …

GFT Technologies SE trotzt den Herausforderungen und glänzt mit einem beeindruckenden Umsatzwachstum. Mit innovativen Partnerschaften und Expansion in zukunftsträchtige Branchen wie Robotik setzt das Unternehmen neue Maßstäbe. Während in den USA, …

GFT Technologies SE is charting a path of growth and innovation, leveraging strategic partnerships and expansions to overcome market challenges and set ambitious future goals.

GFT Technologies Aktie jetzt kaufen?

Ob die GFT Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GFT Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.