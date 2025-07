VW, BMW und Mercedes jubeln: Kommt jetzt der große Zoll-Deal mit Trump?

Volkswagen 6 Prozent, Mercedes-Benz 5 Prozent und BMW 4 Prozent. Die Kursgewinne der deutschen Autobauer können sich am Mittwoch sehen lassen. Der Grund: Die USA und Japan haben ein umfangreiches Handelsabkommen abgeschlossen, das insbesondere die Automobilindustrie betrifft.

Die US-Zölle auf importierte japanische Autos und Teile sollen von derzeit 25 Prozent auf 15 Prozent gesenkt werden. Die Märkte reagierten mit Begeisterung auf die Nachricht, und das nicht nur in Tokio. In Frankfurt legten Porsche-Papiere sogar um 7 Prozent zu. Auch der Jeep-Hersteller Stellantis, der an der Mailänder Börse notiert ist und ein bislang sehr schwaches Börsenjahr erlebt, verzeichnete ein Plus von rund 6 Prozent.