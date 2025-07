Alphabet dreht ins Plus – Zahlen überzeugen nach anfänglicher Skepsis doch!

Auch beim Gewinn übertraf das Unternehmen die Schätzungen. Expertinnen und Experten hatten mit einem Anstieg von 1,89 US-Dollar pro Aktie im Vorjahresquartal auf 2,19 US-Dollar gerechnet. Diesen Wert übertraf Alphabet um 12 Cent und präsentierte nach standardisierter Rechnungslegung GAAP einen Ertrag von 2,31 US-Dollar je Anteilsschein.

Nettogewinn steigt deutlich, Cloud als Wachstumstreiber

Insgesamt erwirtschaftete das Unternehmen einen auf die Anteilseigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 28,2 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahreswert von 23,6 Milliarden US-Dollar konnte sich Alphabet dementsprechend um 19,5 Prozent verbessern.

Als Wachstumstreiber entpuppte sich dabei einmal mehr das Cloud-Geschäft, wo sich der Konzern um 32 Prozent auf 13,6 Milliarden US-Dollar steigern konnte. Doch auch das Kerngeschäft entwickelte sich weiter hervorragend. Die Suchmaschinenerlöse gab der Konzern in seiner Pressemitteilung mit 54,2 Milliarden US-Dollar an. Werbung auf der Videoplattform YouTube steuerte 9,8 Milliarden US-Dollar zum Gesamtergebnis bei.

Kostenprognose anhoben, riesige Investitionen geplant

In seine Cloud- und KI-Infrastruktur will Alphabet weiter kräftig investieren. Deshalb wurde die Prognose für die Investitionsausgaben von 75 Milliarden US-Dollar um 10 Milliarden US-Dollar auf 85 Milliarden US-Dollar angehoben. Von Bloomberg befragte Analystinnen und Analysten hatten auf Ausgaben in Höhe von 73,3 Milliarden US-Dollar getippt.

Was für die Geschäfte von Halbleiterunternehmen wie AMD, Broadcom und Nvidia ein ermutigendes Zeichen ist, scheint Alphabet-Investoren in der US-Nachbörse zu verprellen.

Zwar verfügt Alphabet über gewaltige Cash-Reserven, davon rund 21,0 Milliarden US-Dollar in bar. Doch irgendwann erden sich die gewaltigen Hardware-Ausgaben in einem signifikant beschleunigten Umsatz- und Gewinnwachstum niederschlagen. Das ist bislang nicht der Fall.

Aktie wechselte gleich zweimal das Vorzeichen

Die nachbörsliche Reaktion der Aktie fiel volatil aus. Nachdem Anlegerinnen und Anleger zunächst die deutlich übertroffenen Umsatz- und Gewinnerwartungen feierten, wechselte Alphabet rasch das Vorzeichen, nachdem die Kostenprognose bekannt wurde.

Nach einigem Zögern konnten sich Investoren aber doch für das Zahlenwerk begeistern. Die Anteile wechselten abermals das Vorzeichen und notierten nach 5,7 Millionen gehandelten Aktien (Stand: 22:50 Uhr MESZ) mit einem Plus von rund 1,5 Prozent, nachdem es im regulären Handel noch zu geringfügigen Verlusten in Höhe von 0,3 Prozent gekommen war.

Fazit: Warten auf den Durchbruch

Ohne jede Frage hat Alphabet unter Berücksichtigung seiner ohnehin erdrückenden Größe erneut ein starkes Quartal mit gestiegenen Erlösen und Gewinnen präsentiert. Der ganz große Wurf ist aber noch immer ausgeblieben, denn zweistellige Wachstumsraten waren in den vergangenen Jahren nicht ungewöhnlich.

Zwar bekräftigte das Unternehmen in seiner Pressemitteilung an jeder sich bietenden Stelle die Bedeutung von KI, aber die von Investoren erhoffte Wachstumsbeschleunigung ist ausgeblieben.

Und dass, obwohl das Unternehmen auch im kommenden Quartal zweistellige Milliardenbeträge in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur investieren wird. Schlagen sich diese aber nicht bald auch in höheren Margen nieder, könnten Anlegerinnen und Anleger die Geduld verlieren.

Wer bereits investiert ist, hält an seinen Anteilen fest. Gegenüber dem historischen Mittel verfügt die Bewertung noch über Aufwärtspotenzial. Einen unhinterfragbaren Grund, die Aktie zu kaufen, lieferten die Zahlen jedoch nicht. Die waren gut, aber eben "nur" gewohnt gut.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

