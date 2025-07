Getchell Gold Corp. leitet Bohrprogramm auf Fondaway Canyon, Nevada, ein

Wichtigste Punkte

- Große Goldmineralressource

- Robuste wirtschaftliche Erstbewertung

- Mineralisierung mit Potenzial für die Erweiterung

- Bohrprogramm mit 10 Bohrungen über 3.000 m (10.000 Fuß)

- Auf die Erweiterung der Goldmineralisierung und Vergrößerung der Mineralressource ausgelegt

Fondaway Canyon

Das Projekt befindet sich 140 Kilometer („km“) (87 Meilen) nordöstlich von Reno und 58 km (36 Meilen) nordöstlich von Fallon (Nevada). Das Projekt umfasst eine Claim-Fläche von insgesamt 4.623 Acres (1.871 Hektar) und erstreckt sich über 7 km in Ost-West-Richtung, wobei es den gesamten Goldkorridor Fondaway Canyon abdeckt. Darüber hinaus bietet die Größe des Claim-Pakets ausreichend Fläche für eine Ressourcenerweiterung und die für die zukünftige Entwicklung erforderliche Infrastruktur.

Das Projekt enthält eine große Mineralressource (Pressemitteilung vom 11. September 2024) von 13,5 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,49 g/t Au für insgesamt 648.000 Unzen Gold in der Kategorie „angedeutet“ und von 44,8 Millionen Tonnen mit 1,16 g/t Au für 1.670.100 Unzen Gold in der Kategorie „vermutet“ („MRE“). Bemerkenswert ist, dass die Goldmineralisierung an der Oberfläche beginnt und in fast alle Richtungen für eine weitere Ausdehnung offen ist.

Im Anschluss an die MRE wurde eine positive wirtschaftliche Erstbewertung („PEA“) für das Projekt erstellt und eingereicht (Pressemitteilung vom 7. Februar 2025). Die PEA umfasste einen Tagebau in Verbindung mit einem konventionellen Aufbereitungsprozess mit einer Kapazität von 8.000 Tonnen pro Tag und prognostizierte eine anfängliche Lebensdauer der Mine von etwa 10,5 Jahren. Die wirtschaftliche Analyse hob die robuste Wirtschaftlichkeit des Projekts hervor und ergab einen Kapitalwert („NPV“) vor Steuern von 546 Millionen US$ und einen internen Zinsfuß („IRR“) von 51,2 % sowie einen NPV nach Steuern von 474 Millionen US$ und einen IRR von 46,7 % bei einem konservativen Diskontsatz von 10 % und einem Goldpreis von 2.250 US$ pro Unze.

Bohrprogramm 2025

Da die Mineralressource in den meisten Richtungen noch offen ist, wurde ein erstes 10 Bohrungen umfassendes Bohrprogramm mit einer Gesamtlänge von 3.000 Metern (10.000 Fuß) konzipiert, um die Mineralisierung in Streich- und Fallrichtung weiter auszudehnen (Abb. 1). Die Zielsetzungen sind die Vergrößerung der Mineralressource, die Erweiterung des Tagebaumodells und eine erhebliche Steigerung des Gesamtwerts des Projekts.

Abbildung 1: Fondaway Canyon – erste Bohrung des Bohrprogramms 2025 (Quelle: Foraco Drilling)

Abbildung 2: Fondaway Canyon – Zielgebiete der Bohrungen 2025 – Ansicht Hauptgrubenplan - Tiefenschnitt der MRE in 50 m

Für die erste Reihe von Bohrungen wird die Bohranlage in der Grube Colorado (Abb. 1) stationiert, um die Mineralisierung entgegen dem Einfallen in Richtung Nordosten zu erweitern und anschließend die Erweiterung in nordwestlicher Streichrichtung zu überprüfen. Die restlichen Bohrungen wurden zur Erweiterung der Mineralisierung im Einfallen nach Südwesten konzipiert (in Abbildung 2 hervorgehoben).

Privatplatzierung von Einheiten

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es im Rahmen seiner zuvor angekündigten Privatplatzierung von Einheiten („Einheiten“) weitere 1.000.000 Einheiten zu einem Preis von 0,20 $ pro Einheit ausgegeben hat. Die zusätzliche Zeichnung war aufgrund eines Verwaltungsfehlers nicht im ursprünglichen Abschluss enthalten. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem halben Stammaktienkaufwarrant. Jeder ganze Warrant kann bis zum 22. Juli 2028 ausgeübt und zum Ausübungspreis von je 0,30 $ pro Aktie gegen eine Stammaktie des Unternehmens eingelöst werden. Zusammen mit dieser zusätzlichen Zeichnung hat das Unternehmen im Rahmen der Privatplatzierung (das „Angebot“) insgesamt 4.200.000 $ eingenimmen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot für die Durchführung des Explorationsprogramms 2025 auf dem Goldprojekt Fondaway Canyon zu verwenden, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 26. Mai 2025 näher beschrieben. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen zusätzlichen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen am 23. November 2025 abläuft.

Anmerkungen zur PEA

Die PEA ist vorläufiger Natur und enthält vermutete Mineralressourcen, die aus geologischer Sicht als zu spekulativ gelten, um als Grundlage für wirtschaftliche Überlegungen zu dienen, die ihre Einstufung als Mineralreserven ermöglichen würden. Es gibt keine Gewissheit, dass die Ergebnisse der PEA realisiert werden können. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Machbarkeit.

Alle Beträge sind, sofern nicht anders ausgewiesen, in US-Dollar angegeben. Die Parameter der Basisannahme gehen von einem Goldpreis von 2.250 $ pro Unze aus. Die Berechnung des Kapitalwerts (NPV) berücksichtigt alle Kosten ab Baubeginn, alle davor anfallenden Kosten werden ausgeschlossen. Alle Zahlen werden auf Basis einer 100%igen Eigentumsbeteiligung angegeben.

(1) Die Betriebskosten setzen sich aus den Kosten für den Abbau, die Verarbeitung und die Gemeinkosten am Minenstandort zusammen.

(2) Die Cash-Kosten setzen sich aus den Betriebskosten zuzüglich der Aufbereitungs- und Veredelungskosten sowie der Royalties zusammen.

Die PEA wurde von der Firma Forte Dynamics Inc. aus Fort Collins (Colorado) („Forte Dynamics“), dem leitenden Berater, im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) erstellt. Forte Dynamics war der führende Studienverantwortliche für die Minenplanung, die Planungsparameter sowie die Betriebs- und Kapitalkostenschätzungen. Die Firmen Forte Analytical Inc. (metallurgische Studien, Prozessdesign, Verarbeitungsanlagen und Infrastruktur am Anlagenstandort) und APEX Geoscience Ltd. (Mineralressourcenschätzung) leisteten Beiträge zur PEA. Der Stichtag der PEA ist der 15. Januar 2025, und ein technischer Bericht mit dem Titel „The Preliminary Economic Assessment of the Getchell Gold Corp. Fondaway Canyon Project, Nevada, USA“ für das Projekt, der die PEA beinhaltet, wurde im System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR) veröffentlicht.

Anmerkungen zur Mineralressourcenschätzung:

Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Machbarkeit. Die bisher durchgeführten Explorationsarbeiten reichen für eine Definition der oben aufgeführten vermuteten Ressourcen als angedeutete bzw. nachgewiesene Mineralressourcen nicht aus. Es ist allerdings aus praktischen Überlegungen zu erwarten, dass der Großteil der vermuteten Mineralressourcen im Zuge der weiteren Exploration zu angedeuteten Mineralressourcen hochgestuft werden könnte. Eine Gewähr dafür, dass die hier erwähnten Mineralressourcen in der Zukunft zu Mineralreserven umgewandelt werden können, gibt es nicht. Die Schätzung der Mineralressourcen kann von diversen Faktoren, wie z.B. Umweltauflagen, Genehmigungen, Gesetzen, Marketingmaßnahmen oder anderen relevanten Aspekten maßgeblich beeinflusst werden. Die Schätzung der Mineralressourcen hierin erfolgte unter Anwendung der in Kanada üblichen Richtlinien für Mineralressourcen- und Mineralreserven des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum. Die sogenannten „CIM Standards on Mineral Resources and Reserves, Definitions and Guidelines“ wurden vom CIM Standing Committee on Reserve Definitions erstellt und vom CIM Council genehmigt (CIM 2014 und 2019). Die Mineralressourcenschätzung wird durch die Daten von 527 Reverse-Circulation- und Diamantbohrlöchern auf insgesamt 55.870 m untermauert, die die mineralisierten Bereiche durchschnitten haben. Die Mineralressource wird mit einem niedrigeren Cutoff-Gehalt von 0,3 g/t Au für das konzeptionelle Tagebauszenario und 1,75 g/t Au für das konzeptionelle Untertageabbauszenario gemeldet. Die niedrigeren Cutoff-Gehalte und die potenziellen Abbauszenarien wurden unter Anwendung folgender Parameter berechnet: Abbaukosten = 2,70 US$/t (Tagebau); G&A = 2,00 US$/t; Verarbeitungskosten = 15,00 US$/t; Gewinnungsraten = 92 %, Goldpreis = 1.950,00 US$/oz; Royalties = 1 %; und Mindestabbaubreiten = 1,5 m (Untertagebau), um die Anforderung zu erfüllen, dass die gemeldeten Mineralressourcen „vernünftige Aussichten für einen eventuellen wirtschaftlichen Abbau“ aufweisen. Für die mineralisierten Zonen wurde eine Dichte von 2,74 g/cm³ angewendet. Der Autor ist sich keiner bekannten umweltbezogenen, genehmigungsbezogenen, rechtlichen, eigentumsbezogenen, steuerbezogenen, soziopolitischen oder marketingbezogenen Probleme oder anderer relevanten Probleme bewusst, die nicht im technischen Bericht aufgeführt sind und die Mineralressourcenschätzung erheblich beeinflussen könnten.

Die qualifizierten Sachverständigen

Der unabhängige qualifizierte Sachverständige im Sinne von NI 43-101 für die Mineralressourcenschätzung ist Michael Dufresne, P.Geol., P.Geo., Mitarbeiter von APEX Geoscience Ltd.

Der qualifizierte Sachverständige, der die für die wirtschaftliche Analyse verwendete Schätzung der abbaubaren Ressourcen beaufsichtigte, ist Jonathan R. Heiner, SME-RM, Mitarbeiter von Forte Dynamics, Inc.

Der qualifizierte Sachverständige, der die metallurgischen Tests und die Mineralverarbeitung beaufsichtigte, ist Deepak Malhotra, SME-RM, Mitarbeiter von Forte Dynamics, Inc.

Der qualifizierte Sachverständige, der die gesamte wirtschaftliche Erstbewertung und die wirtschaftliche Analyse beaufsichtigte, ist Donald E. Hulse, SME-RM, Mitarbeiter von Forte Dynamics, Inc.

Der qualifizierte Sachverständige (im Sinne von NI 43-101), der die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt hat, ist Patrick McLaughlin, P.Geo., Senior Project Manager bei Getchell Gold Corp. Er steht in einem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Über Getchell Gold Corp.

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration von Goldvorkommen in Nevada und wird an der CSE: GTCH, OTCQB: GGLDF und FWB: GGA1 gehandelt. Getchell Gold Corp. richtet seinen Arbeitsschwerpunkt vor allem auf das am weitesten erschlossene Konzessionsgebiet, das Projekt Fondaway Canyon, das als ehemaliger Goldproduktionsbetrieb über eine bedeutende Mineralressourcenschätzung und eine kürzlich veröffentlichte wirtschaftliche Erstbewertung verfügt.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Karen Mate, Corporate Communications

(416) 230-6454

kmate@capitalmarketsadvisory.ca

Mike Sieb, President

Firmenzentrale: 1-647-249-4798

info@getchellgold.com

www.getchellgold.com

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung „zukunftsgerichtete Informationen“ dar. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf das Bohrprogramm, die Ausmaße der Mineralisierung und die Ergebnisse, einschließlich Aussagen zur Fähigkeit des Unternehmens, die Goldmineralisierung auf de Projekt zu erweitern und die Mineralressource zu erhöhen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „wird“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten „werden“, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem solche Aussagen gemacht werden, und sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Management von Getchell versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, die durch Verweis in diesem Dokument enthalten sind, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

