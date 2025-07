Heidelberg-Materials fordert Erlaubnis für CO2-Einlagerung im Boden

Heidelberg (dts Nachrichtenagentur) - Heidelberg Materials, Europas größter Zementhersteller, fordert, dass die neue Bundesregierung die CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCS) in Deutschland zügig regelt und erlaubt.



Vorstandschef Dominik von Achten sagte der "Süddeutschen Zeitung": "Wir hoffen, dass das schnell umgesetzt wird. Es geht jetzt um die Frage, welche Industrien CO2-Abscheidung nutzen dürfen." In Deutschland ist CCS de facto verboten. Robert Habeck (Grüne) hatte als Bundeswirtschaftsminister Vorschläge zur Regulierung gemacht, zur Umsetzung kam es in seiner Amtszeit aber nicht mehr.





