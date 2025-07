Ein neues Kapitel der mutigen Führung und des unaufhaltsamen Wachstums

LEHI, Utah, 24. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Amare Global, The Mental Wellness Company, freut sich, ein starkes neues Kapitel anzukündigen; mit sofortiger Wirkung wird David Chung, Eigentümer und Vorsitzender von Amare Global, die Rolle des Chief Executive Officer übernehmen. Mit einer unübertroffenen Leidenschaft für die Mission von Amare und einem unermüdlichen Einsatz für den Erfolg jedes Brand Partners übernimmt Chung diese Rolle, um die Brand Partners in die aufregendste und expansivste Ära in der Geschichte von Amare zu führen.

„Wir sind dankbar für Asma Ishaqs Führungsqualitäten und wünschen ihr weiterhin viel Erfolg", sagte Chung über den ehemaligen CEO von Amare.