Desay Battery stellt proaktiv-sicherheitsorientierte Energiespeichertechnologien vor

CHANGSHA, China, 24. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Am 23. Juli veranstaltete Desay Battery, ein weltweit führender Anbieter umfassender Energiespeicherlösungen, in Changsha, China, den Start seiner Massenproduktion. Die Veranstaltung präsentierte eine neue Generation proaktiver Sicherheitsbatteriezellen und -systeme, UPS 2.0 und die Datencenter-Energieintegration: Die Source-Grid-Load-Storage-Lösung, die einen wichtigen Meilenstein in Desays Mission für leistungsstarke, sicherheitsorientierte Technologien darstellt und durch eine Reihe strategischer Partnerschaften zur Beschleunigung der regionalen Energiewende untermauert wird.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand das erneute Bekenntnis von Desay Battery zur Sicherheit, die seit langem die Grundlage für Innovation und Wachstum des Unternehmens bildet. Der Präsident des Unternehmens, Leon Cheng, betonte, dass die Sicherheit beim Produktdesign und der Systemarchitektur oberste Priorität hat. Durch Fortschritte bei der Digitalisierung, Modularisierung und intelligenten Fertigung verbessert Desay die Batterieleistung und gewährleistet gleichzeitig Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz. Cheng hob hervor, dass das Engagement des Unternehmens für die globale Energiewende auf der Bereitstellung sicherer, hochwertiger und langlebiger Lösungen beruht.