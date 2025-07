OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Krise in der Solarbranche

Vor allem ist es aber auch eine strategische Frage - bei dieser nach wie vor bedeutenden Zukunftstechnologie ist Europa vollkommen abhängig von Pekings gutem Willen, und das ist genauso gefährlich, wie es die Gas-Abhängigkeit von Moskau war. Welchen Weg die neue Bundesregierung in Sachen Energiewende einschlägt, ist indes noch unscharf. Klar ist: Sie wird sich mehr einfallen lassen müssen als die von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche ins Spiel gebrachten neuen Gaskraftwerke. Mit denen lassen sich zwar kurzfristig Lücken in der Energieversorgung abdecken. Aber die Zukunft liegt in den Erneuerbaren - und deren Ausbau abzuwürgen und das Feld China zu überlassen, wäre sträflich./yyzz/DP/zb