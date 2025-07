DeFi Technologies-Tochter Valour übertrifft Marke von einer Milliarde US-Dollar an verwaltetem Vermögen

Valour übersteigt eine Milliarde US-Dollar AUM: Zum 22. Juli 2025 erreichte Valour ein verwaltetes Vermögen von 1,01 Mrd. USD – ein Anstieg von 31 % seit dem 30 . Mai aufgrund der starken Nachfrage der Anleger und der steigenden Preise für digitale Vermögenswerte in seinem weltweit diversifizierten ETP-Portfolio.

Zum 22. Juli 2025 erreichte Valour ein verwaltetes Vermögen von 1,01 Mrd. USD – ein Anstieg von 31 % seit . Mai aufgrund der starken Nachfrage der Anleger und der steigenden Preise für digitale Vermögenswerte in seinem weltweit diversifizierten ETP-Portfolio. Globale Expansion: Valour expandiert in wachstumsstarke Märkte wie Asien, Afrika und den Nahen Osten durch strategische Partnerschaften mit AsiaNext, SovFi, der Nairobi Securities Exchange und der Misyon Bank.

Valour expandiert in wachstumsstarke Märkte wie Asien, Afrika und den Nahen Osten durch strategische Partnerschaften mit AsiaNext, SovFi, der Nairobi Securities Exchange und der Misyon Bank. Wachstum der wiederkehrenden Umsätze: Valour baut sein vertikal integriertes Modell weiter aus und generiert wiederkehrende Umsätze durch Staking, Kreditvergabe und Verwaltungsgebühren. Die gemischte Rendite auf das gestakte AUM beträgt 8 % und liefert dem Unternehmen reinen Gewinn.

TORONTO, 24. Juli 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies („Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt, gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), das verwaltete Vermögen („AUM") von einer Milliarde US-Dollar überschritten haben.

Zum 22. Juli 2025 belaufen sich die AUM von Valour auf 1.009.993.748 USD (1,38 Mrd. CAD). Dies bedeutet einen Anstieg von 31 % gegenüber 771 Mio. USD zum 30. Mai 2025. Dieser Meilenstein spiegelt sowohl die anhaltende Nachfrage der Anleger nach regulierten Produkten für digitale Vermögenswerte als auch den steigenden Marktwert der zugrunde liegenden digitalen Vermögenswerte wider, aus denen sich das Produktportfolio von Valour zusammensetzt.

Valour bietet derzeit das weltweit vielfältigste Angebot an Digital Asset ETPs und verschafft Anlegern den Zugang zu einem breiten Spektrum an Kryptowährungen, darunter wichtige Layer-1-Coins, Staking-Assets und aufstrebende Token. Damit ist das Unternehmen gut positioniert, um von Aufwärtspotenzialen in mehreren Marktsegmenten zu profitieren.

Strategisches globales Wachstum und Produktinnovation

Mit über 75 börsennotierten Produkten an europäischen Börsen baut Valour seine Führungsposition bei regulierten ETPs für digitale Vermögenswerte weiter aus. Das Unternehmen bleibt weiterhin darauf fokussiert, Investoren einen besseren Zugang zu sicheren, transparenten und rechtskonformen Anlagen in digitale Vermögenswerte zu ermöglichen.