Bybit und Cactus Custody kündigen strategische Partnerschaft mit Cactus Oasis Integration an

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Bybit (https://www.bybit.com/en/press) , die nach

Handelsvolumen zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, gibt heute eine

strategische Partnerschaft mit Cactus Custody, Asiens führender

regulierungskonformer und lizenzierter Verwahrstelle für digitale

Vermögenswerte, unter dem Namen Matrixport Group bekannt. Gemeinsam bringen sie

über Cactus Oasis (https://www.mycactus.com/oasis-off-exchange-settlement) eine

außerbörsliche Abwicklungslösung auf den Markt, welche die Sicherheit von

Vermögenswerten, die Kapitaleffizienz und die operative Kontrolle für

institutionelle Kunden verbessern soll. Die Integration geht am 28. Juli 2025

live.



Diese Partnerschaft ermöglicht es institutionellen und professionellen Kunden,

direkt auf Bybit zu handeln, ohne vorher ein Börsenkonto einzurichten. Kunden

hinterlegen ihre Sicherheiten bei Cactus Custody, wo die Vermögenswerte in einer

vollständig getrennten, regulierten Verwahrung gehalten und erst zum Zeitpunkt

der Handelsabwicklung an Bybit übertragen werden, wodurch das Gegenparteirisiko

verringert wird und gleichzeitig der Zugang zur Marktliquidität erhalten bleibt.







"Bybit ist bestrebt, Institutionen eine sichere und effiziente Handelsumgebung

zu bieten. Die Integration von Cactus Oasis gibt unseren Kunden mehr

Flexibilität bei der Verwaltung der Liquidität, ohne den Schutz ihres Vermögens

zu gefährden."



Erhöhte Sicherheit und Effizienz der Vermögenswerte



Mit Cactus Oasis können institutionelle Kunden auf Bybit handeln und

gleichzeitig ihre Sicherheiten sicher in unabhängiger Verwahrung halten. Die

Vermögenswerte bleiben bei Cactus Custody bis zur Abwicklung des Handels

geschützt, wodurch die Kapitaleffizienz verbessert und die strengen internen

Governance-Anforderungen erfüllt werden.



Cactus Custody bietet Sicherheit auf Bankniveau durch ein abgestuftes Hot- und

Cold-Wallet-System, das die Verschlüsselung durch Hardware-Sicherheitsmodule

(HSM) mit einer Cold Storage auf institutionellem Niveau kombiniert. Sie verfügt

über die SOC 1 Typ 1- und SOC 2 Typ 2-Zertifizierungen von Deloitte, ist von der

Hong Kong Monetary Authority als Hong Kong Trust Company and Trust or Company

Service Provider (TCSP) zugelassen und erfüllt die Compliance-Standards

führender Finanzinstitute.



Cactus Oasis: auf institutionelle Bedürfnisse zugeschnitten



Cactus Oasis bietet eine plattformübergreifende Verwahrung über Buffer-Konten,

eine Funktion von Cactus Oasis, welche die Verwaltung von Vermögenswerten über

mehrere Börsen hinweg vereinfacht. Es bietet flexible Risikokontrollen,

einschließlich Dual- und Vorautorisierungsmodi, anpassbare Genehmigungs- und Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Shunyet Jan, Head of Institutional and Derivatives bei Bybit , kommentierte:"Bybit ist bestrebt, Institutionen eine sichere und effiziente Handelsumgebungzu bieten. Die Integration von Cactus Oasis gibt unseren Kunden mehrFlexibilität bei der Verwaltung der Liquidität, ohne den Schutz ihres Vermögenszu gefährden."Erhöhte Sicherheit und Effizienz der VermögenswerteMit Cactus Oasis können institutionelle Kunden auf Bybit handeln undgleichzeitig ihre Sicherheiten sicher in unabhängiger Verwahrung halten. DieVermögenswerte bleiben bei Cactus Custody bis zur Abwicklung des Handelsgeschützt, wodurch die Kapitaleffizienz verbessert und die strengen internenGovernance-Anforderungen erfüllt werden.Cactus Custody bietet Sicherheit auf Bankniveau durch ein abgestuftes Hot- undCold-Wallet-System, das die Verschlüsselung durch Hardware-Sicherheitsmodule(HSM) mit einer Cold Storage auf institutionellem Niveau kombiniert. Sie verfügtüber die SOC 1 Typ 1- und SOC 2 Typ 2-Zertifizierungen von Deloitte, ist von derHong Kong Monetary Authority als Hong Kong Trust Company and Trust or CompanyService Provider (TCSP) zugelassen und erfüllt die Compliance-Standardsführender Finanzinstitute.Cactus Oasis: auf institutionelle Bedürfnisse zugeschnittenCactus Oasis bietet eine plattformübergreifende Verwahrung über Buffer-Konten,eine Funktion von Cactus Oasis, welche die Verwaltung von Vermögenswerten übermehrere Börsen hinweg vereinfacht. Es bietet flexible Risikokontrollen,einschließlich Dual- und Vorautorisierungsmodi, anpassbare Genehmigungs- und