Beliebt bei Dieben - Geschäfte schließen Kaffee häufiger weg

HAMBURG/DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Kaffee wird bei Ladendieben beliebter, weshalb Geschäfte manche Produkte häufiger wegschließen. Handelsexperte Frank Horst des Kölner Forschungsinstituts EHI sagte der Deutschen Presse-Agentur, Kaffee gehöre seit Langem zu den meist gestohlenen Waren. "In den letzten Jahren hat das stark zugenommen. Es ist nicht selten, dass ein ganzes Regal leer geräumt wird."

In den Geschäften gebe es wenig Personal, weshalb Diebstahl oft unbemerkt bleibe, sagte Horst. Kaffeepackungen würden deshalb zunehmend gesichert, beispielsweise in Vitrinen, und nur auf Nachfrage an Kunden herausgegeben. "Manche Standorte haben so große Probleme, dass sie keine andere Wahl haben." In Großstädten sei das ausgeprägter, auf dem Land komme es ebenso vor. Besonders begehrt seien Bohnen in der Kilopackung.