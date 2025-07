Deutsche Bank verdient überraschend viel - Auf Kurs zu Jahreszielen

toller schrieb gestern 13:14

Die Banken steigen ja wohl alle heute - und die DB besonders - aufgrund der Hebel Aussage von Sewing - der meinte die 500mrd könnten locker gehebelt werden auf 2 bis 2,5 Billion und Larry Fink legt sogar nochwas drauf:



„laut Vertretern der internationalen Finanzindustrie werden die zunehmende Unsicherheit in den USA und das Investitionspaket der Bundesregierung einen milliardenschweren Investitionsboom in der Bundesrepublik auslösen. „Das Potenzial Deutschlands ist riesig“, sagte zum Beispiel Henry Kravis, Mitgründer der Private-Equity-Gesellschaft KKR, im exklusiven Handelsblatt-Interview.



Für Außenstehende sei es „sehr überraschend, dass die Regierung ein Paket mit einem Volumen von einer Billion Euro durchsetzen konnte“. „Das hat bei Investoren für große Euphorie gesorgt.“ Auf die Frage, ob auch KKR mehr in Deutschland investieren werde, antwortete Kravis: „Ganz klar: ja.“ Deutschland spiele als größte Wirtschaftsnation Europas eine ganz besondere Rolle.“



https://hbapp.handelsblatt.com/cmsid/100143046.html?product=hb&utm_medium=in&utm_source=app&utm_campaign=share H+: KKR will mehr in Deutschland investieren – Chef Henry Kravis hat vier Branchen im Blick