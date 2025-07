Dax steuert auf Rekord zu

FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - IM PLUS - Der Dax lässt sich am Donnerstag von der starken Wall Street mitziehen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels rund 1,1 Prozent höher auf 24.517 Punkte. Damit nimmt er offenbar die Charthürde um 24.500 Punkte und steuert wieder auf seinen zwei Wochen alten Höchststand bei 24.639 Punkte zu. In den USA wurde der Zolldeal mit Japan gefeiert: Nun näherte sich auch der Dow Jones Industrial seinem Höchststand vom Dezember bis auf weniger als 100 Punkte. Der marktbreite S&P 500 setzte derweil seine Rekordjagd fort und auch die Nasdaq-Indizes zeigten nach kleinem Rückschlag wieder Stärke. Die europäischen Anleger zeigten sich tags zuvor bereits optimistisch, dass in den Verhandlungen im Zollstreit zwischen der EU und den USA letztlich ein ähnlich milderer Deal gelingt wie zwischen Japan und den USA.