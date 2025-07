RTX: Starkes Umsatzwachstum, aber Anleger enttäuscht – Was jetzt?

Der US-Rüstungskonzern RTX, ehemals Raytheon, hat im abgelaufenen Quartal beeindruckende Ergebnisse erzielt, die jedoch nicht den erhofften Anstieg des Aktienkurses nach sich zogen. Trotz eines Umsatzwachstums von 9,0 Prozent auf 21,58 Milliarden US-Dollar und einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,56 US-Dollar, der die Erwartungen übertraf, reagierten Anleger mit Gewinnmitnahmen. Die Aktie fiel um etwa 2,0 Prozent, nachdem sie seit Jahresbeginn um rund 30 Prozent gestiegen war. Auf Jahressicht bleibt jedoch ein Plus von 43,1 Prozent bestehen.

Trotz dieser positiven Entwicklungen hat RTX seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Statt eines Gewinns von 6,00 bis 6,15 US-Dollar pro Aktie wird nun ein Wert von 5,80 bis 5,95 US-Dollar erwartet. Dies ist auf höhere Kosten zurückzuführen, die durch Einfuhrzölle und steigende Steuern verursacht werden. Die Umsatzprognose wurde hingegen angehoben, was auf eine positive Geschäftsentwicklung hinweist.

Die Marktanalysten zeigen sich besorgt über die Bewertung von RTX, die nach dem starken Kursanstieg als hoch angesehen wird. Das Unternehmen wird für 2025 mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,2 bewertet, was über dem historischen Durchschnitt von 20,2 liegt. Auch andere Bewertungskennzahlen deuten auf eine mögliche Überbewertung hin. Investoren, die in den Rüstungssektor investieren möchten, könnten daher besser auf günstigere Mitbewerber wie Lockheed Martin oder Northrop Grumman setzen.

In einem weiteren Kontext hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius angekündigt, dass Deutschland der Ukraine zusätzliche Patriot-Systeme zur Verfügung stellen wird, um die Verteidigung gegen russische Luftangriffe zu stärken. Dies zeigt die anhaltende Relevanz und den Bedarf an Rüstungsprodukten in der aktuellen geopolitischen Lage.

Die RTX Corporation Reg Shs Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,91 % und einem Kurs von 156,5USD auf NYSE (24. Juli 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.