SMA Solar enttäuscht: Umsatz und Gewinn brechen ein – Anleger verunsichert!

SMA Solar, ein führender Anbieter von Wechselrichtern, hat am Dienstag enttäuschende vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht, was zu einem weiteren Rückgang des Aktienkurses führte. Das Unternehmen sieht sich mit einem herausfordernden Marktumfeld konfrontiert, das durch Überkapazitäten, das Auslaufen staatlicher Förderungen, insbesondere in den USA, sowie sinkende Öl- und Gaspreise geprägt ist. Obwohl die Energiewende in Deutschland voranschreitet, leidet SMA Solar unter einem schwachen internationalen Geschäft.

In der ersten Jahreshälfte erzielte SMA Solar einen Umsatz von 684,9 Millionen Euro, was einem Rückgang von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, als der Umsatz noch bei 795,3 Millionen Euro lag. Auch das EBITDA fiel dramatisch von 80,6 Millionen Euro auf nur 9,1 Millionen Euro, was einem Rückgang von 88,7 Prozent entspricht. Das EBIT wendete sich von einem Gewinn von 56,2 Millionen Euro in den Vorjahreszeitraum zu einem Verlust von 19 Millionen Euro.