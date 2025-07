Ryanair überrascht mit Rekordgewinn: 820 Millionen Euro im ersten Quartal!

Ryanair hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen unerwartet hohen Nettogewinn von 820 Millionen Euro erzielt, was mehr als doppelt so viel ist wie im Vorjahreszeitraum mit 360 Millionen Euro. Analysten hatten lediglich mit 716 Millionen Euro gerechnet. Der Umsatz stieg um 20 Prozent auf 4,34 Milliarden Euro und übertraf damit ebenfalls die Erwartungen. Diese positive Entwicklung ist vor allem auf die günstigere Terminierung der Osterferien und höhere Last-Minute-Preise zurückzuführen. CEO Michael O'Leary betonte, dass die Ticketpreise im April um 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind, was den Gewinn trotz höherer Kosten um 128 Prozent wachsen ließ.

Im Zeitraum von April bis Juni beförderte Ryanair 57,9 Millionen Passagiere, was einem Anstieg von 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Fluggesellschaft profitierte von der Tatsache, dass die Osterferien in diesem Jahr im April lagen, was zu höheren Ticketpreisen führte. Für die kommenden Sommermonate erwartet das Management einen moderaten Anstieg der Ticketpreise, nachdem diese im Vorjahr gesunken waren.