GM: Trotz Rekordumsatz sinkt Nettogewinn – Was bedeutet das für die Zukunft?

General Motors (GM) hat im zweiten Quartal 2023 trotz besser als erwarteter Gewinnzahlen erhebliche Rückgänge bei den Nettogewinnen hinnehmen müssen. Der bereinigte Gewinn pro Aktie betrug 2,53 US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzung von 2,44 US-Dollar. Auch der Umsatz lag mit 47,12 Milliarden US-Dollar über den Erwartungen von 46,28 Milliarden US-Dollar. Dennoch fiel der Nettogewinn auf 1,9 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von über 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

CEO Mary Barra äußerte sich in einem Brief an die Aktionäre optimistisch und betonte, dass das Unternehmen die Auswirkungen der von Präsident Donald Trump eingeführten Zölle „erheblich reduzieren“ wolle. GM hatte bereits im Mai seine Jahresziele nach unten korrigiert und rechnet mit Belastungen von bis zu fünf Milliarden US-Dollar durch die neuen Importabgaben. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, kündigte GM Investitionen in Höhe von vier Milliarden US-Dollar in US-Werke an, um die Produktion von zwei Modellen, die zuvor in Mexiko gefertigt wurden, nach Amerika zu verlagern. Zudem wird die Produktion von Pick-up-Fahrzeugen in Michigan ausgeweitet.