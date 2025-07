Stellantis in der Krise: 3 Milliarden Euro Verlust und radikale Neuausrichtung!

Die Automobilbranche steht vor erheblichen Herausforderungen, und Stellantis, der Mutterkonzern von Marken wie Opel, Peugeot und Citroen, ist besonders betroffen. Der neue CEO Antonio Filosa hat vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2023 veröffentlicht, die einen dramatischen Rückgang der finanziellen Leistung zeigen. Im ersten Halbjahr verzeichnete Stellantis einen Verlust von 3 Milliarden Euro, was auf hohe Abschreibungen und die Auswirkungen von Strafzöllen in den USA zurückzuführen ist. Diese Zölle, die unter der Trump-Administration eingeführt wurden, belasten das Unternehmen stark, da über 40% der in Nordamerika verkauften Fahrzeuge aus Kanada und Mexiko importiert werden.

Um die Profitabilität zu steigern, hat Filosa verschiedene Maßnahmen eingeleitet, darunter die Reduzierung des Produktportfolios. So wurden Programme für Brennstoffzellenfahrzeuge eingestellt, während der Fokus auf Verbrenner- und Hybridfahrzeuge gelegt wird. Diese strategische Neuausrichtung erfolgt vor dem Hintergrund eines dramatischen Umsatzrückgangs von 85 Milliarden Euro auf 75,3 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr. Die Verkaufszahlen sanken im zweiten Quartal um 7% auf etwa 2,7 Millionen Fahrzeuge, wobei der nordamerikanische Markt, traditionell der profitabelste, um 25% schrumpfte.