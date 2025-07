Goldpreis auf Rekordkurs: Steigende Spannungen treiben den Wert in die Höhe! Am Montag stieg der Goldpreis und knüpfte damit an die Gewinne vom Freitag an. Eine Feinunze Gold wurde am Morgen zu 3.370 US-Dollar gehandelt, was einem Anstieg von etwa 20 Dollar im Vergleich zum Freitagabend entspricht. Mit diesen jüngsten …