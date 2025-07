DAX im Aufwind: Steigt er über 24.000 Punkte trotz Handelsunsicherheiten?

Am Mittwoch wird ein deutlicher Anstieg des DAX erwartet, der laut Broker IG rund 0,9 Prozent höher auf 24.249 Punkte taxiert wird. Am Vortag fiel der Index zwischenzeitlich auf 23.921 Punkte und berührte damit seine 50-Tage-Linie, bevor er sich stabilisieren konnte und über die 24.000-Punkte-Marke zurückkehrte. Diese Schwankungen sind Teil eines anhaltenden Schlingerkurses, der durch die bevorstehende Berichtssaison und die Unsicherheiten im Zollstreit mit den USA geprägt ist.

Ein positiver Impuls kommt von einem Handelsabkommen zwischen den USA und Japan, das von Präsident Trump verkündet wurde. Die Einigung sieht gegenseitige Zölle von 15 Prozent vor, was die Märkte in Tokio erfreute und die Hoffnung weckt, dass dies als Modell für die laufenden Verhandlungen zwischen der EU und den USA dienen könnte. Insbesondere die Senkung der Sektor-Zölle auf japanische Autos wird als wichtiger Fortschritt für die EU gewertet. Dennoch bleiben viele Details unklar, was die praktische Umsetzung betrifft.