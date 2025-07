BlackRock erhöht Stimmrechte an RENK Group AG: Analysten heben Kursziele an!

Am 21. Juli 2025 veröffentlichte die RENK Group AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die die europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Diese Mitteilung bezieht sich auf den Erwerb von Stimmrechten durch BlackRock, Inc., einem großen Vermögensverwalter mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA. Am 16. Juli 2025 überschritt BlackRock die Schwelle von 3 % der Stimmrechte an der RENK Group AG, was eine Meldung erforderlich machte.

Laut der Mitteilung hält BlackRock nun 3,29 % der Gesamtstimmrechte an der RENK Group AG, was eine Erhöhung im Vergleich zur vorherigen Mitteilung darstellt, in der der Anteil bei 3,23 % lag. Die Stimmrechtsanteile setzen sich aus 3,02 % direkten Stimmrechten und 0,27 % aus Instrumenten zusammen. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der RENK Group AG beträgt 100 Millionen.