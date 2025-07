Erneuerbare Energien 2023: Günstiger, sicherer und wirtschaftlich unverzichtbar!

Im Jahr 2023 wurden laut einer Studie der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (Irena) rund 91 Prozent der neu in Betrieb genommenen erneuerbaren Stromprojekte günstiger als fossile Alternativen. Die Kosten für Solarstrom lagen im Durchschnitt 41 Prozent und für Windenergie an Land sogar 53 Prozent unter den günstigsten fossilen Optionen. UN-Generalsekretär António Guterres bezeichnete diese Entwicklung als Beginn einer neuen Ära, in der die Zukunft der sauberen Energie nicht mehr nur ein Versprechen, sondern eine Tatsache sei. Er warnte, dass Länder, die an fossilen Brennstoffen festhalten, ihre Wirtschaft sabotieren.

Die Studie hebt hervor, dass der Ausbau erneuerbarer Energien nicht nur den Klimaschutz vorantreibt, sondern auch erhebliche wirtschaftliche Vorteile mit sich bringt. Im Jahr 2024 wurden weltweit 582 Gigawatt neuer Kapazität installiert, was Einsparungen von fossilen Brennstoffen in Höhe von etwa 57 Milliarden US-Dollar entspricht. Ökostrom war 2023 für zehn Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts verantwortlich, wobei dieser Anteil in der EU bei 33 Prozent und in China bei 20 Prozent lag. Im Vergleich dazu hinken die USA mit nur sechs Prozent hinterher. Guterres betonte, dass fehlende Investitionen in erneuerbare Energien die Wettbewerbsfähigkeit von Ländern gefährden und sie die größte wirtschaftliche Chance des 21. Jahrhunderts verpassen könnten.